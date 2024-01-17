«Есть что скрывать?»: Джигурда не пришел на пресс-конференцию Волочковой в НСН

Актер и певец Никита Джигурда не пришел на пресс-конференцию балерины Анастасии Волочковой в НСН.

«Смешно!»: Джигурда отказался извиняться перед Волочковой за эротическое видео

Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали эротический перфоманс Волочковой и Джигурды, который они устроили у балерины дома. После появления этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив.

Журналисты разрывали телефон балерины, поэтому она решила прийти в пресс-центр НСН, чтобы ответить на все вопросы прессы в одном месте. Джигурда также был приглашен и обещал прийти, но в последний момент перестал выходить на связь.

«У нас напряженные отношения» - написал во время пресс-конференции его концертный директор одной из журналисток.

Волочкова удивилась и сказала, что не держит зла на Джигурду, а раз не пришел, значит, возможно, ему есть что скрывать, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM/ПАВЕЛ КАШАЕВ
ТЕГИ:СкандалШоу-бизнесНикита ДжигурдаАнастасия Волочкова

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