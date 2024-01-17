«Предательница!»: Волочкова рассказала, почему не пошла на «голую вечеринку» Ивлеевой
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН назвала блогершу Настю Ивлееву предательницей.
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН сказала, что ее приглашали на «голую вечеринку» блогерши Насти Ивлеевой, но она отказалась.
«Меня звали на эту голую вечеринку, я не захотела в этом участвовать. Да и к предателям я не очень хорошо отношусь. Настя Ивлеева была у меня дома, мы с Никитой Джигурдой снимали для ее цикла видео, сериал что ли у нее какой-то был. Ко мне домой пришли 25 человек из ее команды, камер много было! А потом Настя склотничала и сплетничала с Аленой Блин. Они гадости про меня лили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?» - сказала НСН балерина.
Ранее стало известно, что Ивлеева вернулась в Москву и решает проблемы после своей «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». При этом, она не признала вину по административному делу об организации мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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