«Предательница!»: Волочкова рассказала, почему не пошла на «голую вечеринку» Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН назвала блогершу Настю Ивлееву предательницей.

Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН сказала, что ее приглашали на «голую вечеринку» блогерши Насти Ивлеевой, но она отказалась.

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«Меня звали на эту голую вечеринку, я не захотела в этом участвовать. Да и к предателям я не очень хорошо отношусь. Настя Ивлеева была у меня дома, мы с Никитой Джигурдой снимали для ее цикла видео, сериал что ли у нее какой-то был. Ко мне домой пришли 25 человек из ее команды, камер много было! А потом Настя склотничала и сплетничала с Аленой Блин. Они гадости про меня лили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?» - сказала НСН балерина.

Ранее стало известно, что Ивлеева вернулась в Москву и решает проблемы после своей «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». При этом, она не признала вину по административному делу об организации мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Анастасией Волочковой / volochkova_art
ТЕГИ:СкандалШоу-бизнесБлогерАнастасия Волочкова

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