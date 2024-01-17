«Никакой пользы»: Волочкова объяснила, почему не посещает Донбасс
Балерина Анастасия Волочкова заявила НСН, что готова поддержать Россию «хоть на Луне».
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, почему не посещает Донбасс, но готова это сделать, если от поездки будет польза.
«Мое присутствие на Донбассе не даст никакого эффекта и никакой пользы. Мне нужно заниматься, мне нужно репетировать, мне нужно танцевать, это мой профиль. Я в свою очередь бесплатно создаю для России вот такие проекты. Мы приглашаем семьи тех, кто сейчас участвует в СВО, их жен, детей. Я понимаю, что в этом больше моей пользы, так как от моего присутствия на Донбассе ничего не изменится, а мое присутствие на сцене и приглашение семей этих солдат даст больше. Это согревает сердца людей. Я могу поехать на Донбасс, вы только объясните мою миссию, смысл моего присутствия там. Я готова Россию поддержать где угодно: и на Донбассе, и на Луне», - сказала НСН балерина.
Накануне заслуженный артист России Дима Билан посетил ДНР и привез гумпомощь местным жителям, напоминает «Радиоточка НСН».
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