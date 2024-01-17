Волочкова призналась, что обвинила Джигурду в сливе видео «не разобравшись»
Балерина Анастасия Волочкова заявила НСН, что слив скандального эротического видео с Никитой Джигурдой ударил по репутации обоих.
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН призналась, что, разорвав дружбу с Никитой Джигурдой через пост в соцсетях несколько дней назад, «не до конца разобралась в ситуации» на тот момент.
«Когда я писала свой пост о том, что не хочу дружить больше с Никитой, я не разобралась, я не знала, что это не Никита сделал. Он, оказывается, выложил позже, чтобы показать, что это не его рук дело. Ни мне, ни Никите не было выгодно выкладывать это видео. Для нас, между прочим, это репутационный удар», - сказала НСН балерина.
Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали эротический перфоманс Волочковой и Джигурды, который они устроили у балерины дома. После появления этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив, и заявила об окончании их дружбы.
Позже Волочкова заявила НСН, что видео эротических танцев с Никитой Джигурдой снимал бывший директор артиста больше года назад, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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