22.09.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на тему: «Идеология чайлдфри под запретом. Можно ли законодательно регулировать деторождение?»

Каждый третий экономически активный россиянин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри, при этом одобряет его 41% жителей страны. Такие данные по итогам опроса приводит сервис Superjob. Напомним, что в начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри, «свободный от детей»). Совет Госдумы также назначил на 29 сентября парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько граждан сегодня не хотят иметь детей и придерживаются идеологии чайлдфри?

Каким образом будет регулироваться пропаганда идеологии чайлдфри?

Какое наказание может грозить за пропаганду чайлдфри?

Почему сегодня отказ от деторождения планируют регулировать законодательно?

Как идеология чайлдфри влияет на мышление подростков?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



