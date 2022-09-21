22.09.2022 состоится брифинг, посвященный возможному запрету идеологии чайлдфри.
22.09.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на тему: «Идеология чайлдфри под запретом. Можно ли законодательно регулировать деторождение?»
Каждый третий экономически активный россиянин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри, при этом одобряет его 41% жителей страны. Такие данные по итогам опроса приводит сервис Superjob. Напомним, что в начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри, «свободный от детей»). Совет Госдумы также назначил на 29 сентября парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Сколько граждан сегодня не хотят иметь детей и придерживаются идеологии чайлдфри?
- Каким образом будет регулироваться пропаганда идеологии чайлдфри?
- Какое наказание может грозить за пропаганду чайлдфри?
- Почему сегодня отказ от деторождения планируют регулировать законодательно?
- Как идеология чайлдфри влияет на мышление подростков?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8