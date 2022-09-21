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Анонс

Идеология чайлдфри под запретом. Можно ли законодательно регулировать деторождение?

Информация

Начало конференции

12:00

22 сентября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

22.09.2022 состоится брифинг, посвященный возможному запрету идеологии чайлдфри.

22.09.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на тему: «Идеология чайлдфри под запретом. Можно ли законодательно регулировать деторождение?»

Каждый третий экономически активный россиянин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри, при этом одобряет его 41% жителей страны. Такие данные по итогам опроса приводит сервис Superjob. Напомним, что в начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри, «свободный от детей»). Совет Госдумы также назначил на 29 сентября парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Сколько граждан сегодня не хотят иметь детей и придерживаются идеологии чайлдфри?
  • Каким образом будет регулироваться пропаганда идеологии чайлдфри?
  • Какое наказание может грозить за пропаганду чайлдфри?
  • Почему сегодня отказ от деторождения планируют регулировать законодательно?
  • Как идеология чайлдфри влияет на мышление подростков?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: НСН
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