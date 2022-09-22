Депутат Останина призвала внести уголовное наказание за пропаганду идеологии чайлдфри

По ее словам, государство не собирается преследовать тех людей, которые избрали для себя отказ от рождения ребенка, но пропаганда такого образа жизни будет запрещена. 

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

«Дети и подростки берут ориентиры зачастую в социальных сетях. Под пропагандой подразумевается побуждающее действие. Посмотрели фильм, например, как красиво живет девушка, которая отказалась от рождения детей, путешествует, красиво одевается – «почему бы и мне тоже не пойти этим путем». Никто не собирается преследовать тех людей, которые избрали для себя отказ от рождения ребенка, но пропаганды быть не должно», - отметила Останина.

По ее словам, в ближайшее время необходимо будет внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы пропаганда не наказывалась лишь штрафом.

«Будет регулироваться таким же образом, как мы регулируем запрет на пропаганду наркотиков, суицидов и так далее. Пока у нас это все административные наказания. Я думаю, что надо переходить к административным наказаниям не только детей, но и родителей, чтобы они принимали участи в воспитании. Нужно переходить к тому, чтобы вносить это и в Уголовный кодекс», - добавила депутат.

В начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри, «свободный от детей»). Совет Госдумы также назначил на 29 сентября парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаДемографияДети
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