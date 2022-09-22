Депутат Останина призвала внести уголовное наказание за пропаганду идеологии чайлдфри

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

«Дети и подростки берут ориентиры зачастую в социальных сетях. Под пропагандой подразумевается побуждающее действие. Посмотрели фильм, например, как красиво живет девушка, которая отказалась от рождения детей, путешествует, красиво одевается – «почему бы и мне тоже не пойти этим путем». Никто не собирается преследовать тех людей, которые избрали для себя отказ от рождения ребенка, но пропаганды быть не должно», - отметила Останина.

По ее словам, в ближайшее время необходимо будет внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы пропаганда не наказывалась лишь штрафом.

«Будет регулироваться таким же образом, как мы регулируем запрет на пропаганду наркотиков, суицидов и так далее. Пока у нас это все административные наказания. Я думаю, что надо переходить к административным наказаниям не только детей, но и родителей, чтобы они принимали участи в воспитании. Нужно переходить к тому, чтобы вносить это и в Уголовный кодекс», - добавила депутат.

В начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри, «свободный от детей»). Совет Госдумы также назначил на 29 сентября парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.

