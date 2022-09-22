«Ненавистники и гедонисты»: Останина перечислила три типа женщин, которые не хотят рожать

В России растет интерес к идеологии отказа от деторождения, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«В 28 раз увеличилась доля контента в социальных сетях по пропаганде отказа от деторождения. За шесть лет ровно в 28 раз, то есть, интерес к этому очень большой. Можно выделить две группы людей внутри этой идеологии. Есть люди, которые просто ненавидят детей, против их вынашивать, испытывают к этим детям агрессию. Другая категория – это люди, которые хотели бы вести образ жизни, близкий к гедонизму, пожить для себя. Я бы выделила еще третью группу – это люди, которые понимают, что не могут пока с этим справиться, неуверенность, это особенность нашего общества», - отметила Останина.

По ее словам, примерно 9% женщин в России отказываются сегодня иметь детей, в Америке – 15%.

В начале сентября в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри, «свободный от детей»). Совет Госдумы также назначил на 29 сентября парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.

Каждый третий экономически активный россиянин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри, при этом одобряет его 41% жителей страны. Такие данные по итогам опроса приводит сервис Superjob.

