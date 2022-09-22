Депутат Останина разъяснила слова Зюганова о «1945 годе для каждого поколения»
По словам депутата, россияне с пониманием отнеслись к указу о частичной мобилизации.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала об отношении общества к указу президента о частичной мобилизации.
«Выступая вчера на заседании Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что у каждого поколения есть свой 1941, но должен быть и свой 1945. Чтобы обеспечить этот 1945, нужно сначала мобилизовать экономику, но заметных действий пока не видно. Заместить товары китайскими или индийскими – это не импортозамещение. Хотелось бы понимать, чтобы мы все вместе сплачивались вокруг общей задачей, необходимо внятно транслировать это обществу», - отметила она.
Ранее Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.
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