Депутат Останина разъяснила слова Зюганова о «1945 годе для каждого поколения»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала об отношении общества к указу президента о частичной мобилизации.

«Выступая вчера на заседании Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что у каждого поколения есть свой 1941, но должен быть и свой 1945. Чтобы обеспечить этот 1945, нужно сначала мобилизовать экономику, но заметных действий пока не видно. Заместить товары китайскими или индийскими – это не импортозамещение. Хотелось бы понимать, чтобы мы все вместе сплачивались вокруг общей задачей, необходимо внятно транслировать это обществу», - отметила она.

Ранее Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

