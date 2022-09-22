Депутат Останина предложила удвоить материнский капитал

По ее словам, необходимо разрешить семьям самим решать, на что потратить выплаты. 

Чрезвычайные ситуации в обществе всегда требуют чрезвычайных мер поддержки семьи, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Мер много, не хватит пальцев пересчитать. Но нужно принимать более серьезные меры. В чрезвычайной ситуации нужны чрезвычайные меры, надо удваивать материнский капитал, на второго ребенка пособие платить не из маткапитала, а платить из федерального бюджета, выделить материнский капитал наличными – пусть они сами разбираются, как потратить», - объяснила она.

Ранее Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МаткапиталГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры