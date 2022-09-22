Депутат Останина призвала немедленно погасить ипотеку семьям мобилизованных россиян

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН призвала немедленно погасить ипотеку за счет государства мобилизованным россиянам и их семьям.

«В чрезвычайной ситуации необходимо принимать чрезвычайные меры для поддержки семьи. Неправильно делать заявления о том, что люди будут продолжать платить ипотеку с больших боевых выплат. Необходимо не просто ввести каникулы на кредит и ипотеку, необходимо немедленно погасить ипотеку участникам боевых действий на Украине за счет государства! Мы будем вносить этот законопроект», - отметила депутат.

Ранее Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

