Депутат Останина призвала немедленно погасить ипотеку семьям мобилизованных россиян

По словам депутата, в нынешней ситуации необходимо принимать чрезвычайные меры для поддержки семьи. 

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН призвала немедленно погасить ипотеку за счет государства мобилизованным россиянам и их семьям.

«В чрезвычайной ситуации необходимо принимать чрезвычайные меры для поддержки семьи. Неправильно делать заявления о том, что люди будут продолжать платить ипотеку с больших боевых выплат. Необходимо не просто ввести каникулы на кредит и ипотеку, необходимо немедленно погасить ипотеку участникам боевых действий на Украине за счет государства! Мы будем вносить этот законопроект», - отметила депутат.

Ранее Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаМобилизация
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