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Хакасия: Новые горизонты развития внутреннего туризма

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Начало конференции

10:30

23 июня 2020

23.06.2020 состоится ОНЛАЙН пресс-конференция, посвященная открытию продаж туров в Хакасию федеральным туроператором

Задать свой вопрос спикерам: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

23.06.2020 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция, посвященная открытию продаж туров в Хакасию Федеральным туроператором, на тему: «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма»

Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Данный проект стал возможен благодаря совместной и эффективной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти Республики, которые оказали значительную помощь при подготовке конкурентоспособного продукта. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.

В ходе пресс-конференции спикеры поделятся экспертным мнением о потенциале региона, оценят перспективы и планы работы по запуску организованного туризма в регионе и расскажут о подготовительных действиях, предпринимаемых Республикой Хакасия перед началом полетной программы.

Участники пресс-конференции:

  • Догузова Зарина Валерьевна, руководитель Федерального Агентства по Туризму
  • Коновалов Валентин Олегович, глава Республики Хакасия
  • Кузьмина Ольга Владимировна, начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия
  • Муромова Яна Сергеева, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия
  • Бунядов Рашад Рамиз Оглы, директор департамента дистрибьюции туроператора ANEX Tour Россия

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 23.06.2020 в 10:30

  • Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
  • (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)


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