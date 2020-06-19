Хакасия: Новые горизонты развития внутреннего туризма

23.06.2020 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция, посвященная открытию продаж туров в Хакасию Федеральным туроператором, на тему: «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма»

Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Данный проект стал возможен благодаря совместной и эффективной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти Республики, которые оказали значительную помощь при подготовке конкурентоспособного продукта. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.

В ходе пресс-конференции спикеры поделятся экспертным мнением о потенциале региона, оценят перспективы и планы работы по запуску организованного туризма в регионе и расскажут о подготовительных действиях, предпринимаемых Республикой Хакасия перед началом полетной программы.

Участники пресс-конференции:

Догузова Зарина Валерьевна , руководитель Федерального Агентства по Туризму

, руководитель Федерального Агентства по Туризму Коновалов Валентин Олегович , глава Республики Хакасия

, глава Республики Хакасия Кузьмина Ольга Владимировна , начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия

, начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия Муромова Яна Сергеева , заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия

, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия Бунядов Рашад Рамиз Оглы, директор департамента дистрибьюции туроператора ANEX Tour Россия

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 23.06.2020 в 10:30

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



