Власти Хакасии поддержат местный турбизнес

В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».

Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Данный проект стал возможен благодаря совместной и эффективной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти Республики, которые оказали значительную помощь при подготовке конкурентоспособного продукта. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.

Начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина в эфире НСН отметила высокий интерес местного бизнеса к проекту и рассказала о поддержки властями предпринимателей.

«На начальном этапе, как только узнали, что нами заинтересовался федеральный туроператор, то сами проехали все места коллективного размещения. На местах оценили свои возможности, определили пул основных туристических предложений, со всеми предпринимателями договорились о возможных скидках и подвижках в ценовой политике. Все пошли нам на встречу и с удовольствием вошли в проект. Сейчас те, кто не вошел в проект, также готовы привести номерной фонд в соответствие, потому что видят преимущества работы с крупной компанией. Мы же, как орган исполнительной власти, запланировали меры поддержки этих предпринимателей, чтобы стимулировать их к дальнейшему росту и развитию», - сказала Кузьмина.