Глава Хакасии рассказал о снижении цен на авиабилеты для туристов вдвое
В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».
Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.
В эфире НСН глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил о сокращении стоимости авиабилетов в два раза.
«Это уникальная возможность повысить спрос на наш внутренний туризм. Для нас, конечно, ключевой момент в том, что путешествия в Хакасию становятся более доступными для жителей нашей страны и в частности для европейской ее части. Ни для кого не секрет, что одной из проблем по развитию туризма является высокая цена авиаперелета. Благодаря тому, что мы попали в чартерную программу, действительно, стоимость удалось сократить практически в два раза. Теперь наши программы начинаются от 52,3 тысяч рублей на двоих участников», - сказал Коновалов.
При это, он отметил, что Хакасия может стать прекрасной альтернативой для россиян, которые «уже устали от отдыха на море».
«А отдых в Хакасии это уникальная возможность познакомиться с ранее неизведанным регионом, историй, культурой, которые не уступают Древней Греции», - подчеркнул глава Республики.
Ранее заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова на пресс-конференции НСН назвала несколько решающих факторов, которые помогут путешественникам сделать выбор в сторону Хакасии.
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