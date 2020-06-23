Глава Хакасии рассказал о снижении цен на авиабилеты для туристов вдвое

В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».

Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.

В эфире НСН глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил о сокращении стоимости авиабилетов в два раза.

«Это уникальная возможность повысить спрос на наш внутренний туризм. Для нас, конечно, ключевой момент в том, что путешествия в Хакасию становятся более доступными для жителей нашей страны и в частности для европейской ее части. Ни для кого не секрет, что одной из проблем по развитию туризма является высокая цена авиаперелета. Благодаря тому, что мы попали в чартерную программу, действительно, стоимость удалось сократить практически в два раза. Теперь наши программы начинаются от 52,3 тысяч рублей на двоих участников», - сказал Коновалов.