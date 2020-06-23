Anex Tour: Хакасия - не альтернативное, а уникальное турнаправление

Из-за пандемии коронавируса в этом году полноценного туристического сезона не будет, международное авиасообщение пока закрыто. Но туроператоры даже в этой непростой ситуации нашли выгоду и обратили внимание на российские регионы. Об этом, в частности, на пресс-конференции НСН сказала замгендиректора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова.

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«Хакасия не станет альтернативой какому-то закрытому зарубежному направлению. Это само по себе потенциальное направление. У нас очень серьезные планы на Хакасию и на зимний сезон. Из-за карантина у оператора появилась возможность углубить внутренний туризм», - отметила Муромова.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции НСН рассказала, чем будет интересна туристам Хакасия.

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ФОТО: pixabay.com
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