Anex Tour: Хакасия - не альтернативное, а уникальное турнаправление
Из-за пандемии коронавируса в этом году полноценного туристического сезона не будет, международное авиасообщение пока закрыто. Но туроператоры даже в этой непростой ситуации нашли выгоду и обратили внимание на российские регионы. Об этом, в частности, на пресс-конференции НСН сказала замгендиректора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова.
«Хакасия не станет альтернативой какому-то закрытому зарубежному направлению. Это само по себе потенциальное направление. У нас очень серьезные планы на Хакасию и на зимний сезон. Из-за карантина у оператора появилась возможность углубить внутренний туризм», - отметила Муромова.
Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции НСН рассказала, чем будет интересна туристам Хакасия.
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