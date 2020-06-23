Глава Ростуризма и власти Хакасии расскажут об открытии туристического сезона

В беседе в пресс-центре НСН приглашены руководитель Федерального Агентства по Туризму Зарина Догузова, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Ольга Кузьмина, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова и директор департамента дистрибьюции туроператора ANEX Tour Россия Рашад Бунядов.

В ходе пресс-конференции они расскажут о потенциале региона, оценят перспективы и планы работы по запуску там организованного туризма. Также осветят уже осуществлённые шаги властей Республики перед началом полетной программы.

