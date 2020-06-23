Глава Ростуризма и власти Хакасии расскажут об открытии туристического сезона
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».
Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.
В беседе в пресс-центре НСН приглашены руководитель Федерального Агентства по Туризму Зарина Догузова, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Ольга Кузьмина, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова и директор департамента дистрибьюции туроператора ANEX Tour Россия Рашад Бунядов.
В ходе пресс-конференции они расскажут о потенциале региона, оценят перспективы и планы работы по запуску там организованного туризма. Также осветят уже осуществлённые шаги властей Республики перед началом полетной программы.
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