Anex Tour готов увеличить число чартерных рейсов в Хакасию

Первый чартерный рейс в Хакасию вылетит 19 июля. Регион стал приоритетным направлением для развития внутреннего туризма. Данный проект стал возможен благодаря совместной и эффективной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти республики

Заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Россия Яна Муромова на пресс-конференции НСН отметила, что при необходимости количество бортов в Хакасию будет увеличено.