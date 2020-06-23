Anex Tour готов увеличить число чартерных рейсов в Хакасию
Первый чартерный рейс в Хакасию вылетит 19 июля. Регион стал приоритетным направлением для развития внутреннего туризма. Данный проект стал возможен благодаря совместной и эффективной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти республики
Заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Россия Яна Муромова на пресс-конференции НСН отметила, что при необходимости количество бортов в Хакасию будет увеличено.
«Мы планировали два борта в неделю, но Хакасия настолько заботится об уровне приема туристов, что пока настояла на одном рейсе, так как качество должно быть на высоком уровне. И как только все будут готовы, мы готовы запускать два чартера. Настоятельно рекомендую лететь всем сейчас, пока потоки не такие большие, пока в регионе есть силы и желание встречать каждого гостя», - отметила Муромова.
Ранее замгендиректора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова назвала несколько решающих факторов, которые помогут путешественникам сделать выбор в пользу Хакасии.
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