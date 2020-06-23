Хакасию назвали любимым местом отдыха Владимира Путина

«Хакасия это археологическая Мекка. У нас здесь более 30 тыс памятников культурного наследия. Хакасия это музей под открытым небом – самая крупная сеть музеев под открытым небом. Очень много объектов федерального значения, которые имеют мировые масштабы. Хакасия это сибирская Швейцария, здесь представлены практически все виды природы и рельефов, кроме, наверное, субтропиков. Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озер. Хакасия это и край пещер, здесь более 300 уже известных пещер. Конечно же Хакасия это любимое место отдыха нашего президента РФ. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем», - сказала Кузьмина.

Ранее в эфире НСН глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил о сокращении стоимости авиабилетов в два раза.

Хакасия – небольшая республика в сердце Сибири, один из самых солнечных регионов России, которую нередко называют «сибирской Швейцарией». В республике созданы условия не только для эко-туризма и активного отдыха, но также имеются множество археологических памятников, древние мегалиты и большое количество источников с минеральными водами, различными по свойствам и составу, определяют широкую специализацию для лечебно-оздоровительного отдыха.

