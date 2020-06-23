Хакасия открывается для туристов: Ростуризм и власти региона рассказали о возможностях

Так, «запланированы средства для обустройства средств размещения. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы: это форма для персонала, постельное белье, текстиль, так, чтобы это соответствовало международным стандартам».

Благодаря чартерной программе удалось сократить стоимость авиабилетов в Республику в два раза, об этом рассказал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

«Это уникальная возможность повысить спрос на наш внутренний туризм. Для нас, конечно, ключевой момент в том, что путешествия в Хакасию становятся более доступными для жителей нашей страны и в частности для европейской ее части. Ни для кого не секрет, что одной из проблем по развитию туризма является высокая цена авиаперелета. Благодаря тому, что мы попали в чартерную программу, действительно, стоимость удалось сократить практически в два раза. Теперь наши программы начинаются от 52,3 тысяч рублей на двоих участников», - сказал Коновалов.

Заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Россия Яна Муромова отметила, что при необходимости количество бортов в Хакасию будет увеличено.

«Мы планировали два борта в неделю, но Хакасия настолько заботится об уровне приема туристов, что пока настояла на одном рейсе, так как качество должно быть на высоком уровне. И как только все будут готовы, мы готовы запускать два чартера. Настоятельно рекомендую лететь всем сейчас, пока потоки не такие большие, пока в регионе есть силы и желание встречать каждого гостя», - отметила Муромова.

Она также уточнила, что «50% успеха Хакасии – это доброжелательность местных жителей и их желание принимать гостей».

Начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина рассказала, что помимо традиционного экскурсионного отдыха, регион предлагает большой выбор активного отдыха и тематические многодневные маршруты.

«Хакасия это археологическая Мекка. У нас здесь более 30 тыс памятников культурного наследия. Хакасия это музей под открытым небом – самая крупная сеть музеев под открытым небом. Очень много объектов федерального значения, которые имеют мировые масштабы. Хакасия это сибирская Швейцария, здесь представлены практически все виды природы и рельефов, кроме, наверное, субтропиков. Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озер. Хакасия это и край пещер, здесь более 300 уже известных пещер. Конечно же, Хакасия это любимое место отдыха нашего президента РФ. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем», - сказала Кузьмина.

Глава Республики Валентин Коновалов подчеркнул, что «отдых в Хакасии это уникальная возможность познакомиться с ранее неизведанным регионом, историй, культурой, которые не уступают Древней Греции».

