Хакасия открывается для туристов: Ростуризм и власти региона рассказали о возможностях
Наиболее популярные отечественные курорты будут готовы к приёму отдыхающих из других регионов в начале июля, но уже сейчас в 40 регионах России открыты гостиницы и санаторно-курортные комплексы. 22 июня свои курорты открыл Краснодарский край, на текущей неделе полетят первые самолеты в Калининград, а 28 июня открывается летняя навигация и для круизных лайнеров. Об этом сегодня в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции на тему «Хакасия: Новые горизонты развития внутреннего туризма» рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Ожидается старт первой в истории Хакасии чартерной полетной программы по инициативе туроператора 19 июля. Именно Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Реализация проекта стала возможна благодаря совместной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора Anex Tour и региональных органов власти.
«Может быть эта программа, которую мы сейчас запускаем, в количественном выражении не такая существенная и не такая впечатляющая, но она очень важна. Ведь подобные чартерные программы формируют устойчивый спрос и, бизнес понимает, что у него есть, пусть не большой, но гарантированный поток. Как правило, с такого устойчивого спроса и гарантированного потока, с работы с крупными туроператорами начиналось развитие той же Турции, с Анталии», - считает Догузова.
Она также отметила, что запуск проекта в регионе сразу повысил тонус местного бизнеса.
«Приходится стряхнуть пыль с гостиниц - они сразу начинают шевелиться, думать, что улучшить, отреставрировать. То есть это запускает некий процесс, который становится необратимым. Наша задача за счет этой новой чартерной программы сформировать такой устойчивый спрос, который даст толчок региону и бизнесу дальше развиваться. Потом вокруг регион уже самостоятельно будет обрастать и индивидуальными туристами. Это некий стандарт развития очень многих популярных сегодня курортов», - считает глава Ростуризма.
Начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина также отметила высокий интерес местного бизнеса к проекту.
«На начальном этапе, как только узнали, что нами заинтересовался федеральный туроператор, то сами проехали все места коллективного размещения. На местах оценили свои возможности, определили пул основных туристических предложений, со всеми предпринимателями договорились о возможных скидках и подвижках в ценовой политике. Все пошли нам на встречу и с удовольствием вошли в проект. Сейчас те, кто не вошел в проект, также готовы привести номерной фонд в соответствие, потому что видят преимущества работы с крупной компанией. Мы же, как орган исполнительной власти, запланировали меры поддержки этих предпринимателей, чтобы стимулировать их к дальнейшему росту и развитию», - сказала Кузьмина.
Так, «запланированы средства для обустройства средств размещения. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы: это форма для персонала, постельное белье, текстиль, так, чтобы это соответствовало международным стандартам».
Благодаря чартерной программе удалось сократить стоимость авиабилетов в Республику в два раза, об этом рассказал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.
«Это уникальная возможность повысить спрос на наш внутренний туризм. Для нас, конечно, ключевой момент в том, что путешествия в Хакасию становятся более доступными для жителей нашей страны и в частности для европейской ее части. Ни для кого не секрет, что одной из проблем по развитию туризма является высокая цена авиаперелета. Благодаря тому, что мы попали в чартерную программу, действительно, стоимость удалось сократить практически в два раза. Теперь наши программы начинаются от 52,3 тысяч рублей на двоих участников», - сказал Коновалов.
Заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Россия Яна Муромова отметила, что при необходимости количество бортов в Хакасию будет увеличено.
«Мы планировали два борта в неделю, но Хакасия настолько заботится об уровне приема туристов, что пока настояла на одном рейсе, так как качество должно быть на высоком уровне. И как только все будут готовы, мы готовы запускать два чартера. Настоятельно рекомендую лететь всем сейчас, пока потоки не такие большие, пока в регионе есть силы и желание встречать каждого гостя», - отметила Муромова.
Она также уточнила, что «50% успеха Хакасии – это доброжелательность местных жителей и их желание принимать гостей».
Начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина рассказала, что помимо традиционного экскурсионного отдыха, регион предлагает большой выбор активного отдыха и тематические многодневные маршруты.
«Хакасия это археологическая Мекка. У нас здесь более 30 тыс памятников культурного наследия. Хакасия это музей под открытым небом – самая крупная сеть музеев под открытым небом. Очень много объектов федерального значения, которые имеют мировые масштабы. Хакасия это сибирская Швейцария, здесь представлены практически все виды природы и рельефов, кроме, наверное, субтропиков. Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озер. Хакасия это и край пещер, здесь более 300 уже известных пещер. Конечно же, Хакасия это любимое место отдыха нашего президента РФ. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем», - сказала Кузьмина.
Глава Республики Валентин Коновалов подчеркнул, что «отдых в Хакасии это уникальная возможность познакомиться с ранее неизведанным регионом, историй, культурой, которые не уступают Древней Греции».
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