Глава Ростуризма: Хакасия - приоритетное направление для отдыха в России

Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции НСН рассказала, чем будет интересна туристам Хакасия.

«От Калининграда до Владивостока страна открывается, 1 июля стартует курортный сезон.

Внутренний туризм в России запустится с 1 июля

Туризм в Хакасии – это новое неожиданное направление, нестандартный выбор. Готовясь к летнему сезону, мы думали о безопасном, доступном отдыхе в нашей стране. Мы подумали, что многие люди после долгого карантина захотят чуть больше простора, экзотики, общения с природой. И для тех, хочет новых мест, новых приключений, Хакасия станет новым направлением. Вместе с федеральным оператором ANEХ Tour нам удалось договориться в пилотном режиме об открытии этого региона для путешественников», - отметила Дарина Догузова.

Добавим, 22 организации в Хакасии хотят получить грант на развитие туризма.

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ФОТО: pixabay.com
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