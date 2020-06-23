Глава Ростуризма: Хакасия - приоритетное направление для отдыха в России

Туризм в Хакасии – это новое неожиданное направление, нестандартный выбор. Готовясь к летнему сезону, мы думали о безопасном, доступном отдыхе в нашей стране. Мы подумали, что многие люди после долгого карантина захотят чуть больше простора, экзотики, общения с природой. И для тех, хочет новых мест, новых приключений, Хакасия станет новым направлением. Вместе с федеральным оператором ANEХ Tour нам удалось договориться в пилотном режиме об открытии этого региона для путешественников», - отметила Дарина Догузова.

Добавим, 22 организации в Хакасии хотят получить грант на развитие туризма.

