Глава Ростуризма: Хакасия - приоритетное направление для отдыха в России
Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции НСН рассказала, чем будет интересна туристам Хакасия.
«От Калининграда до Владивостока страна открывается, 1 июля стартует курортный сезон.
Туризм в Хакасии – это новое неожиданное направление, нестандартный выбор. Готовясь к летнему сезону, мы думали о безопасном, доступном отдыхе в нашей стране. Мы подумали, что многие люди после долгого карантина захотят чуть больше простора, экзотики, общения с природой. И для тех, хочет новых мест, новых приключений, Хакасия станет новым направлением. Вместе с федеральным оператором ANEХ Tour нам удалось договориться в пилотном режиме об открытии этого региона для путешественников», - отметила Дарина Догузова.
Добавим, 22 организации в Хакасии хотят получить грант на развитие туризма.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
600 тыс.+7 425 / сут.
Умерли
8 359+153 / сут.
Выздоровели
356 тыс.+12 013 / сут.
- В России предложили сократить зоны, где можно не тушить лесные пожары
- Названа причина смерти экс-сенатора Евгения Тарло
- В Москве выявлен 1081 новый случай COVID-19
- Глава Хакасии рассказал о снижении цен на авиабилеты для туристов вдвое
- Скончался бывший сенатор Евгений Тарло
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru