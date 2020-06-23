Ростуризм: В 40 субъектах России уже заработали гостиницы

В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».

Наиболее популярные отечественные курорты будут готовы к приёму отдыхающих из других регионов в начале июля, но уже сейчас в 40 регионах России открыты гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Об этом в эфире НСН рассказала руководитель Федерального агентство по туризм Зарина Догузова.

«Мы начали постепенный выход из карантинных мер и уже на этой неделе в 40 субъектах нашей страны начали работать гостиницы, санаторно-курортные комплексы. Понятно, что все это пока работает с определенными ограничениями. Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть», - уточнила Догузова.