Ростуризм: В 40 субъектах России уже заработали гостиницы

В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».

Наиболее популярные отечественные курорты будут готовы к приёму отдыхающих из других регионов в начале июля, но уже сейчас в 40 регионах России открыты гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Об этом в эфире НСН рассказала руководитель Федерального агентство по туризм Зарина Догузова.

«Мы начали постепенный выход из карантинных мер и уже на этой неделе в 40 субъектах нашей страны начали работать гостиницы, санаторно-курортные комплексы. Понятно, что все это пока работает с определенными ограничениями. Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть», - уточнила Догузова.

Названы сроки открытия туристических направлений в России

Она также напомнила, что 22 июня свои курорты открыл Краснодарский край, на текущей неделе полетят первые самолеты в Калининград, а 28 июня открывается летняя навигация и для круизных лайнеров. В Приморье также готовятся открыть гостиницы и туристы «могут для себя и это направление рассматривать». Крым откроется в общем потоке 1 июля.




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