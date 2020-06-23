Ростуризм: В 40 субъектах России уже заработали гостиницы
В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».
Наиболее популярные отечественные курорты будут готовы к приёму отдыхающих из других регионов в начале июля, но уже сейчас в 40 регионах России открыты гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Об этом в эфире НСН рассказала руководитель Федерального агентство по туризм Зарина Догузова.
«Мы начали постепенный выход из карантинных мер и уже на этой неделе в 40 субъектах нашей страны начали работать гостиницы, санаторно-курортные комплексы. Понятно, что все это пока работает с определенными ограничениями. Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть», - уточнила Догузова.
Она также напомнила, что 22 июня свои курорты открыл Краснодарский край, на текущей неделе полетят первые самолеты в Калининград, а 28 июня открывается летняя навигация и для круизных лайнеров. В Приморье также готовятся открыть гостиницы и туристы «могут для себя и это направление рассматривать». Крым откроется в общем потоке 1 июля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
600 тыс.+7 425 / сут.
Умерли
8 359+153 / сут.
Выздоровели
356 тыс.+12 013 / сут.
- В Москве выявлен 1081 новый случай COVID-19
- Глава Хакасии рассказал о снижении цен на авиабилеты для туристов вдвое
- Скончался бывший сенатор Евгений Тарло
- Глава Ростуризма и власти Хакасии расскажут об открытии туристического сезона
- В России за стуки подтверждено 7425 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru