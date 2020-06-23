Минэкономразвития: Хакасия готовится к приему туристов

«Запланированы средства для обустройства средств размещения. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы: это форма для персонала, постельное белье, текстиль, так, чтобы это соответствовало международным стандартам», - отметила Кузьмина.

Ранее замгендиректора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова на пресс-конференции НСН отметила, что при необходимости количество бортов в Хакасию будет увеличено. Пока будет летать один чартер в неделю, компания стала частью проекта Ростуризма по развитию внутреннего туризма.

