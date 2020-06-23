Минэкономразвития: Хакасия готовится к приему туристов

Хакасия готовится принять первый чартер с российскими туристами 19 июля. Начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина на пресс-конференции НСН рассказала, как к приему гостей из других регионов готовится соответствующая инфраструктура.

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«Запланированы средства для обустройства средств размещения. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы: это форма для персонала, постельное белье, текстиль, так, чтобы это соответствовало международным стандартам», - отметила Кузьмина.

Ранее замгендиректора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова на пресс-конференции НСН отметила, что при необходимости количество бортов в Хакасию будет увеличено. Пока будет летать один чартер в неделю, компания стала частью проекта Ростуризма по развитию внутреннего туризма.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТуризмПресс-конференция НСНХакасия
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