Плюсами отдыха Хакасии назвали природу и доброжелательность местных жителей

Старт чартерных полетов в Хакасию запланирован на 19 июля. Стоимость пакетов начинается от 52 300 рублей за недельный тур на двоих. В правительстве Республики Хакасия называют первые чартеры в республику историческим моментом для туристической отрасли.

Заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова на пресс-конференции НСН назвала несколько решающих факторов, которые помогут путешественникам сделать выбор в сторону Хакасии.