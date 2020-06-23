Плюсами отдыха Хакасии назвали природу и доброжелательность местных жителей
Старт чартерных полетов в Хакасию запланирован на 19 июля. Стоимость пакетов начинается от 52 300 рублей за недельный тур на двоих. В правительстве Республики Хакасия называют первые чартеры в республику историческим моментом для туристической отрасли.
Заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Россия Яна Муромова на пресс-конференции НСН назвала несколько решающих факторов, которые помогут путешественникам сделать выбор в сторону Хакасии.
«50% успеха Хакасия – это доброжелательность местных жителей и их желание принимать гостей. Регион прилагает все усилия, чтобы отдых получился незабываемым. Отмечу и поддержку местного бизнеса. Принимающая компания была на одной волне, 30% борта, который вылетает 19 июля, уже заполнен, думаю, что заполняемость достигнет 90%. И эта положительная тенденция стала переключаться на другие регионы, они тоже хотят развивать туризм внутри страны», - отметила Муромова.
Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции НСН рассказала, чем будет интересна туристам Хакасия.
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