5.10.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Грабежи и убийства. Как остановить волну преступности среди мигрантов»

Глава СК Александр Бастрыкин озвучил крайне тревожную статистику: количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в России мигрантами за январь–июль 2023 года, составило 11 тыс. случаев — это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост по всем показателям: убийства, преступления против половой неприкосновенности, незаконный оборот наркотиков и тд. Накануне глава Федерального агентства по делам национальностей заявил, что множество мигрантов в России не хотят жить по российским законам, на что в Госдуме призвали высылать из России мигрантов, отказывающихся соблюдать законодательство РФ.

Почему растет статистика преступности среди мигрантов?

Стоит ли снизить число мигрантов прибывающих в РФ?

Сколько мигрантов находится в России нелегально?

Мигранты из каких стран совершают больше всего преступлений?

Кого сегодня из мигрантов могут призвать в армию?

Участники пресс-конференции:

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC



