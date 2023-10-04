5.10.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Грабежи и убийства. Как остановить волну преступности среди мигрантов»
Глава СК Александр Бастрыкин озвучил крайне тревожную статистику: количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в России мигрантами за январь–июль 2023 года, составило 11 тыс. случаев — это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост по всем показателям: убийства, преступления против половой неприкосновенности, незаконный оборот наркотиков и тд. Накануне глава Федерального агентства по делам национальностей заявил, что множество мигрантов в России не хотят жить по российским законам, на что в Госдуме призвали высылать из России мигрантов, отказывающихся соблюдать законодательство РФ.
- Почему растет статистика преступности среди мигрантов?
- Стоит ли снизить число мигрантов прибывающих в РФ?
- Сколько мигрантов находится в России нелегально?
- Мигранты из каких стран совершают больше всего преступлений?
- Кого сегодня из мигрантов могут призвать в армию?
Участники пресс-конференции:
- Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;
- Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC