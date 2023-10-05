«Спрос колоссальный!»: Эксперт Коженов указал на нехватку мигрантов в России

«Если брать текущий спрос и предложение, то их, конечно, не хватает. Спрос колоссальный, очень многие сферы бизнеса говорят, что им бы еще одну, две, 10 тысяч человек… Я так понимаю, если сейчас разом приедет еще полмиллиона трудовых мигрантов, они все за месяц найдут работу. Разговоры о том, что их много, что они шатаются без дела – это или непонимание, или умышленное вранье. Мигрант, если он приехал и не работает, ему же будет нечего есть – им пособия не платят. Небольшая доля, может, 0,5% приехали заниматься вымогательством и криминалом, может быть… Но абсолютное большинство мигрантов честно трудится на своих рабочих местах, и работодатели каждый год говорят, что нужно еще», - сказал собеседник НСН.

Ранее Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, напоминает «Радиоточка НСН».

