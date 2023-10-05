«Цивилизованный шаг»: Эксперт Коженов призвал упростить получение российского гражданства

«Чтобы я поменял? У нас не существует нормального, понятного законного механизма получения российского гражданства для добропорядочного человека. У нас можно получить гражданство через фиктивный брак, по окончании вуза, если есть близкие родственники… А ко мне приходит человек и говорит: «Я в России 12 лет, каждый год оформляю патент, вот у меня чеки, ни одного нарушения нет – как мне получить гражданство?» И мы ему говорим: «никак, жди....» И это как-то стыдно! Хорошо сейчас по новому закону человек, который сколько-то времени прожил в России, может на что-то претендовать. Сейчас этого нет вообще! А это шаг цивилизационный», - посетовал собеседник НСН.

Ранее член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН заявил, что трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы россияне жили успешнее и краше, передает «Радиоточка НСН».

