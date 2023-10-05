«Цивилизованный шаг»: Эксперт Коженов призвал упростить получение российского гражданства
Российское гражданство очень сложно получить, заявил НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что в России очень трудно получить гражданство законопослушному человеку.
«Чтобы я поменял? У нас не существует нормального, понятного законного механизма получения российского гражданства для добропорядочного человека. У нас можно получить гражданство через фиктивный брак, по окончании вуза, если есть близкие родственники… А ко мне приходит человек и говорит: «Я в России 12 лет, каждый год оформляю патент, вот у меня чеки, ни одного нарушения нет – как мне получить гражданство?» И мы ему говорим: «никак, жди....» И это как-то стыдно! Хорошо сейчас по новому закону человек, который сколько-то времени прожил в России, может на что-то претендовать. Сейчас этого нет вообще! А это шаг цивилизационный», - посетовал собеседник НСН.
Ранее член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН заявил, что трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы россияне жили успешнее и краше, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Несколько человек погибли при атаке беспилотников на военный колледж в Сирии
- В Горловке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины
- Минюст предложил конфисковывать изъятые смартфоны и ноутбуки
- Самая высокая гора в Европе Монблан уменьшилась на два метра
- Шаман пообещал россиянам, что ядерной войны не будет
- Минобороны РФ: Над Брянской областью снова сбили украинский беспилотник
- Синоптик призвал москвичей не торопиться с зимней резиной
- Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана
- В Крыму обнаружили тело украинского десантника
- В Баку выразили готовность к переговорам с Ереваном и Евросоюзом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru