В Общественном совете при МВД назвали процент преступлений среди мигрантов

За последние 15 лет количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, составляет 2% от общего числа, заявил НСН Владимир Волох.

За последние 15 лет иностранцы совершили порядка 2% преступлений от их общего числа, заявил в пресс-центре НСН член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

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«Выступления представителей правоохранительных органов в последнее время касались того, что в начале 2023 года по отдельным видам преступлений наблюдался существенный рост. Я считаю, что даже преступление будет всего одно, виновные должны быть найдены и наказаны… Но я бы не стал драматизировать ситуацию. Мой анализ: за последние 15 лет количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, составляет 2% от общего числа преступлений, и 4% от числа раскрытых преступлений. Это в целом по стране. Каждый год со стороны иностранных граждан совершается в среднем до 40 тысяч преступлений. При этом только 25 тысяч иностранцев отбывают наказания в местах лишения свободы по решению суда. Так что количество уголовных дел, занесенных в статистику, еще не говорит о том, что все они были действительно совершены», - сказал собеседник НСН.

Ранее Волох в пресс-центре НСН заявил, что трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы россияне жили успешнее и краше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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