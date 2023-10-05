«Работают для нас»! В Общественном совете при МВД указали на ценность труда мигрантов
Трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы россияне жили успешнее и краше, заявил в пресс-центре НСН Владимир Волох.
В Россию приезжает большое количество мигрантов по самым разным причинам, заявил НСН член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.
"Ситуация в сфере миграции находится под контролем. В Россию приезжают и будут приезжать самые различные категории иностранных граждан. Обычно все обращают внимание на трудовых мигрантов, однако стоит вспомнить, что у нас большое количество иностранных студентов, преподавателей, ученых. Это все академическая миграция. У нас большое количество иностранных спортсменов - это спортивная миграция. Туристов-иностранцев много, в гости просто люди приезжают. Когда мы говорим об общем количестве мигрантов в России - это большое количество людей, приезжающих по разным причинам", - сказал собеседник НСН
По его словам, трудовые мигранты делают жизнь россиян лучше.
"Трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы мы с вами жили успешнее, краше и так далее. Посмотрите, какой стала Москва, какие дороги! Кто это делает? Прежде всего - трудовые мигранты. В сельхоз-сфере работают с основном трудовые мигранты, в сфере услуг, в жилищно-коммунальной сфере. Я считаю, что у нас сейчас существует цивилизованная миграция и миграционная концепция", - отметил эксперт.
Ранее бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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