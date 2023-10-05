«Работают для нас»! В Общественном совете при МВД указали на ценность труда мигрантов

"Ситуация в сфере миграции находится под контролем. В Россию приезжают и будут приезжать самые различные категории иностранных граждан. Обычно все обращают внимание на трудовых мигрантов, однако стоит вспомнить, что у нас большое количество иностранных студентов, преподавателей, ученых. Это все академическая миграция. У нас большое количество иностранных спортсменов - это спортивная миграция. Туристов-иностранцев много, в гости просто люди приезжают. Когда мы говорим об общем количестве мигрантов в России - это большое количество людей, приезжающих по разным причинам", - сказал собеседник НСН

По его словам, трудовые мигранты делают жизнь россиян лучше.



"Трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы мы с вами жили успешнее, краше и так далее. Посмотрите, какой стала Москва, какие дороги! Кто это делает? Прежде всего - трудовые мигранты. В сельхоз-сфере работают с основном трудовые мигранты, в сфере услуг, в жилищно-коммунальной сфере. Я считаю, что у нас сейчас существует цивилизованная миграция и миграционная концепция", - отметил эксперт.

Ранее бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, напоминает «Радиоточка НСН».

