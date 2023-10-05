Эксперт Коженов: Мигранты смогут самостоятельно вставать на учет с 26 октября

«В апреле были приняты и подписаны президентом два закона. Первый - это закон об изменении порядка миграционного учета. Смысл в том, что если иностранец имеет договор аренды жилья, он сам сможет поставить себя на миграционный учет. Для мигрантов это очень важное изменение. Правда, когда я спрашивал сотрудников региональных подразделений [МВД], готовы ли они, мне отвечали: «Мы ждем еще указаний от МВД». Закон вступает в силу 26 октября. Я так понимаю, 10-12 октября сотрудникам спустят методические указания, как это должно делаться, и надеюсь, это будет сделано вовремя и сработает, как задумано», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в законе о гражданстве полностью упразднили комиссию по носителям русского языка.



«Второй закон – закон о гражданстве, и это уже не одна страничка изменений. Очень многие изменения этого закона воспринимаются неоднозначно. Например, полностью упразднили комиссию по носителям русского языка. Непонятно, зачем? Инструмент был хороший, хотя работал не очень… Вопросы у тех людей, которые являются носителем языка, примут ли у них талоны. Но и правильные моменты в этом законе тоже есть», - отметил эксперт.

Ранее Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, напоминает «Радиоточка НСН».

