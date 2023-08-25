28.08.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «ГОСТ на школьную форму. Сколько стоит собрать ребенка в школу?»

ВЦИОМ выяснил, что экипировка школьника стала за год на 10 тысяч рублей дороже. Россияне, у которых есть дети-школьники или внуки, в 2023 году потратят на подготовку ребенка к новому учебному году 43 029 рублей против 33 225 рублей годом ранее. Набор необходимых для первоклассника вещей подорожал в России на 6%. Цены на набор вещей для мальчика поднялись на 6%, а для девочки - на 5,4%. Тем временем крупной российской сети книжных магазинов пришлось заморозить цены на некоторые школьные товары на фоне их резкого роста. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на своем официальном сайте.

Роскачество сообщило, что в 2024-м представит финальную версию первого ГОСТа на школьную форму. Предполагается, что с введением стандарта повысится ее качество. Более 70% россиян поддерживают идею о том, чтобы ввести в школах единую форму для учащихся.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему принято решение ввести новый ГОСТ?

Какие самые популярные школьные товары покупают россияне?

Какие бренды одежды родители покупают свои школьникам?

Какой должна быть безопасная школьная форма?

Продолжат ли цены на школьные принадлежности расти?

Участники пресс-конференции:

Начальник Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних — Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ярославская Ольга Владимировна;

Исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

