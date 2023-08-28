Детский омбудсмен призвала шить школьную форму для детей разного телосложения

Форма должна быть и безопасной, и эстетично красивой, заявила в пресс-центре НСН уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН призвала шить школьную форму на различные типы фигуры детей, чтобы избежать буллинга в школах.

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«Когда мы говорим о единой школьной форме, нужно думать о том, чтобы она была рассчитана на различных детей: на низких, на толстеньких, на худеньких. Форма должна быть и безопасной, и эстетично красивой. Мне хочется, чтобы размерный ряд предусматривал различные фигуры детей, чтобы это не уродовало детей, чтобы не было издевок», - сказала собеседница НСН.

Ранее стало известно, что Роскачество разработало стандарт школьной формы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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