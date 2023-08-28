Детский омбудсмен призвала шить школьную форму для детей разного телосложения

«Когда мы говорим о единой школьной форме, нужно думать о том, чтобы она была рассчитана на различных детей: на низких, на толстеньких, на худеньких. Форма должна быть и безопасной, и эстетично красивой. Мне хочется, чтобы размерный ряд предусматривал различные фигуры детей, чтобы это не уродовало детей, чтобы не было издевок», - сказала собеседница НСН.

Ранее стало известно, что Роскачество разработало стандарт школьной формы, передает «Радиоточка НСН».

