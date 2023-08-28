Надо искать: В Moneyplace рассказали о ценах на школьную форму на маркеплейсах

От маркетплейса зависит не только ассортимент, но и ценообразование, заявил НСН исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

Исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН заявил, что цены на школьные товары на маркеплейсах сильно разнятся.

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«От маркетплейса зависит не только ассортимент, но и ценообразование. На Wildberries, например, на 22% подорожала обувь для девочек и мальчиков, а пеналы наоборот подешевели на 20%, школьные рюкзаки - на 23%. На Ozon обувь для девочек показала рост 88%, а водолазки подорожали на 55%», - отметил собеседник НСН.

Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.

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ФОТО: РИА Новости
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