Надо искать: В Moneyplace рассказали о ценах на школьную форму на маркеплейсах

«От маркетплейса зависит не только ассортимент, но и ценообразование. На Wildberries, например, на 22% подорожала обувь для девочек и мальчиков, а пеналы наоборот подешевели на 20%, школьные рюкзаки - на 23%. На Ozon обувь для девочек показала рост 88%, а водолазки подорожали на 55%», - отметил собеседник НСН.

Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.

