Детский омбудсмен объяснила взлетевшие затраты на школьные принадлежности

«Все, что касается канцелярии, учебных принадлежностей можно закупить в мае. Нужно проводить ревизию: недописанные тетради превращаются в черновики, ничего не выкидывается. Это рациональный подход. Я не согласна с ужасной суммой в 43 тысячи рублей на сбор ребенка в школу», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, родители якобы тратят так много денег на сбор ребенка в школу, так как покупают им брендовые вещи.

«Мы начинаем подводить детей под общество потребителей, предлагая купить в школу какие-то фирменные, эксклюзивные вещи. Наверное, это будет стоит даже больше 40 тысяч рублей. На мой взгляд, все покупки можно рационально привести к гораздо меньшей сумме», - разъяснила Ярославская.

Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.

