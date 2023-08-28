Детский омбудсмен объяснила взлетевшие затраты на школьные принадлежности
Все покупки к школе можно рационально привести к гораздо меньшей сумме, выразила уверенность в беседе с НСН уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН не согласилась с опросом ВЦИОМ, согласно которому россияне в среднем потратили по 43 029 рублей, чтобы собрать одного ребенка в школу.
«Все, что касается канцелярии, учебных принадлежностей можно закупить в мае. Нужно проводить ревизию: недописанные тетради превращаются в черновики, ничего не выкидывается. Это рациональный подход. Я не согласна с ужасной суммой в 43 тысячи рублей на сбор ребенка в школу», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, родители якобы тратят так много денег на сбор ребенка в школу, так как покупают им брендовые вещи.
«Мы начинаем подводить детей под общество потребителей, предлагая купить в школу какие-то фирменные, эксклюзивные вещи. Наверное, это будет стоит даже больше 40 тысяч рублей. На мой взгляд, все покупки можно рационально привести к гораздо меньшей сумме», - разъяснила Ярославская.
Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.
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