«13 тысяч рублей»: В Союзе отцов назвали цену подготовки ребенка к школе

«Так как дети подвижны, им нужен не один комплект школьной формы, необходимо приобрести минимум два. Школьная форма должна быть удобной и качественной. Обычно люди считают, что лучше купить ребенку вторую пару обуви или второй комплект одежды, чтобы он не носил одну вещь весь год. Я считаю, что 13 тысяч рублей - цифра, которой достаточно, чтобы ребёнок был одет в новую одежду, в которой с удовольствием пойдет на Первое сентября», - сказал собеседник НСН.

Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.

