«Безопасность и комфорт»: Роскачество разработало стандарт школьной формы
Роскачество выделило несколько аспектов, которые составляют качество школьной формы, заявила НСН директор департамента стандартизации ведомства Джули Назарова.
Директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова в пресс-центре НСН рассказала, что включает в себя новый национальный стандарт школьной формы.
«Разработка национального стандарта школьной формы идет уже несколько лет. <…> Мы выделили несколько аспектов, которые составляют качество школьной формы. Это безопасность школьной формы. Дети все время в школе проводят в форме, а это порядка 30 часов в неделю. Материалы должны быть безопасны. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно в форме. Также в стандарте мы заложили аспект долговечности. Родители, приобретая школьную форму, рассчитывают на её долгий срок службы. Мы получали обратную связь о том, что школьная форма быстро рвется, быстро теряет свой внешний вид, растягивается и стирается. Стандарт учитывает эти пожелания», - сказала собеседница НСН.
Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru