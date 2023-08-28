«Безопасность и комфорт»: Роскачество разработало стандарт школьной формы

«Разработка национального стандарта школьной формы идет уже несколько лет. <…> Мы выделили несколько аспектов, которые составляют качество школьной формы. Это безопасность школьной формы. Дети все время в школе проводят в форме, а это порядка 30 часов в неделю. Материалы должны быть безопасны. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно в форме. Также в стандарте мы заложили аспект долговечности. Родители, приобретая школьную форму, рассчитывают на её долгий срок службы. Мы получали обратную связь о том, что школьная форма быстро рвется, быстро теряет свой внешний вид, растягивается и стирается. Стандарт учитывает эти пожелания», - сказала собеседница НСН.

Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.

