Горько не в моде: Почему россияне не хотят жениться?
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Начало конференции
13:00
11 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
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11.06.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая возросшему в России числу разводов и защите детей от распада семьи
11.06.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Горько не в моде: Почему россияне не хотят жениться?»
За 2018 год в России было зарегистрировано рекордно малое количество браков с начала века – всего 917 тысяч, это чуть больше шести браков на тысячу жителей. При этом разводов было зарегистрировано 584 тысячи. При этом власти стараются решить сложившуюся проблему самыми разными способами: от запрета видеоигр до усложнения процедуры бракоразводного процесса. Так, в Госдуме предложили сократить количество разводов, введя в школьную программу курс этики и психологии семейной жизни. В поддержку сохранения семьи выступил и Минюст, предложив ввести новый вид алиментов, который обяжет разведённых родителей дополнительно оплачивать ребёнку жильё. А известная сваха Роза Сябитова и вовсе предложила бороться с разводами, установив за расторжение брака штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, педагоги и психологи обращают внимание, что развод в первую очередь вредит детям, что негативно сказывается на их психологическом состоянии как в настоящем, так и в будущем.
В ходе пресс-конференции, её участники поделятся статистикой браков и разводов за 2019 год, а также расскажут какие меры необходимо предпринимать для сокращения числа разводов в стране.
Участники пресс-конференции:
- Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова;
- Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар;
- Заместитель председателя Национального Родительского Комитета, член общественного движения STOPкиднеппинг Анастасия Белова;
Приглашены:
- Члены Государственной думы.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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