Лишенная права общения с ребенком топ-модель пообещала бороться до победы

Проблема резко увеличившегося числа разводов в стране решили заняться власти. Так в Госдуме предложили ввести в школьную программу курс этики и психологии семейной жизни.

В поддержку сохранения семьи выступил и Минюст, предложив ввести новый вид алиментов, который обяжет разведённых родителей дополнительно оплачивать ребёнку жильё.

Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик, лишенная права общаться со своим ребенком на пресс-конференции НСН заявила, что детям нужны оба родителя и лишать его общения негуманно.

«Отец моей дочери отобрал у меня 5-месячную дочь, полгода я борюсь за восстановление справедливости. Борюсь с этой несправедливостью. Это крайне жестоко и по отношению к ребенку, и по отношению ко мне. Детям нужны оба родителя, лишать его папы или мамы несправедливо. Мне запрещено даже подавать апелляции до достижения 18-летия моей дочери», - поделилась своей историей мама, не имеющая возможности растить своего ребенка.

Напомним, что по итогам 2018 года в России было зарегистрировано рекордно малое количество браков с начала века – всего 917 тысяч, это чуть больше шести браков на тысячу жителей. При этом разводов было зарегистрировано 584 тысячи.

