STOPкиднеппинг: Иногда родители обращаются с ребенком, как с мешком картошки
В Законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «семейный киднеппинг», когда один из родителей похищает и скрывает общего ребёнка от другого родителя, лишая его возможности общаться с ребенком.
Статистика разводов свидетельствует, что родители все чаще, забывая о своих детях, идут на крайние меры. Их цель - отомстить за несостоявшееся счастье, про ребенка, как правило, в этот момент мало кто думает.
Чтобы ребенок перестал быть разменной монетой при разводе родителей, заместитель председателя Национального Родительского Комитета, член общественного движения STOPкиднеппинг Анастасия Белова на пресс-конференции НСН предложила перейти от слов к делу и внести поправки в закон.
«В стране зафиксировано много ситуаций, когда мать или отец нанимают людей, нападают на няню, бабушку-дедушку, избивают. Ребенка закидывают в машину, как мешок картошку, и увозят. Я много раз обращалась за помощью к СМИ, обращаюсь в Генпрокуратуру. Пока в стране не будет нормальных, четких рамок, за которые нельзя выходить, иначе последует жесткое наказание, подобные случаи будут продолжаться. Мы много эту тему обсуждали, пора уже начать действовать! Нельзя так издеваться над детьми», - резюмировала Белова.
Ранее участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик на пресс-конференции НСН заявила, что отец ее дочери увез в неизвестном направлении и с тех пор они не виделись почти полгода.
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