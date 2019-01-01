STOPкиднеппинг: Иногда родители обращаются с ребенком, как с мешком картошки

В Законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «семейный киднеппинг», когда один из родителей похищает и скрывает общего ребёнка от другого родителя, лишая его возможности общаться с ребенком.

Статистика разводов свидетельствует, что родители все чаще, забывая о своих детях, идут на крайние меры. Их цель - отомстить за несостоявшееся счастье, про ребенка, как правило, в этот момент мало кто думает.

Чтобы ребенок перестал быть разменной монетой при разводе родителей, заместитель председателя Национального Родительского Комитета, член общественного движения STOPкиднеппинг Анастасия Белова на пресс-конференции НСН предложила перейти от слов к делу и внести поправки в закон.