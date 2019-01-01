ОНФ: Чтобы не было случаев киднеппинга, нужно менять закон

В современном мире брак становится все более нестабильным институтом. Самый высокий процент разводов приходится на европейские страны. Больше всего союзов распадется в Бельгии — порядка 70%. В России, если опираться на данные Росстата. разводом заканчивается более половины заключенных союзов.

Самой страдающей стороной в любом случае становятся дети. Но зачастую и один из родителей лишаются возможности не только воспитывать своего ребенка, но и просто с ним общаться.

Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова на пресс-конференции НСН отметила, что государство должно законодательно определить все формальности при разводе по части воспитания детей, чтобы не провоцировать родителей на самые неоднозначные поступки.