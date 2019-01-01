ОНФ: Чтобы не было случаев киднеппинга, нужно менять закон
В современном мире брак становится все более нестабильным институтом. Самый высокий процент разводов приходится на европейские страны. Больше всего союзов распадется в Бельгии — порядка 70%. В России, если опираться на данные Росстата. разводом заканчивается более половины заключенных союзов.
Самой страдающей стороной в любом случае становятся дети. Но зачастую и один из родителей лишаются возможности не только воспитывать своего ребенка, но и просто с ним общаться.
Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова на пресс-конференции НСН отметила, что государство должно законодательно определить все формальности при разводе по части воспитания детей, чтобы не провоцировать родителей на самые неоднозначные поступки.
«Ситуация в России с разводами критическая, социальная напряженность растет. Но законодательно ничего не делается. Да, это не быстро, но двигаться к этому надо. Государство не может вмешаться в ситуацию, когда мама или папа в одностороннем порядке лишает второго возможности общаться с ребенком. Обиженный родитель решается на самые неоднозначные поступки. И вот этого не должно быть в правовом государстве. Если человек оказывается в такой ситуации, должен быть защищен. И при обращении в комиссию по делам несовершеннолетних будет вынесено справедливое решение. При нарушении норм и правил должна быть определена более серьезная мера ответственности, чем она есть сейчас», - высказала свою позицию Александра Марова.
Ранее лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН призвала внести поправки в закон, который четко определяет права ребенка на общение и с мамой, и с папой.
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