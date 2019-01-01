Адвокат: Нужны изменения в законах, чтобы не ломать психику ребенка при разводе

«При разводах страдают и мужчины, и женщины. Но по статистике после развода мужчины чаще забывают, что у них есть дети, живут вольготной жизнь, забывая платить алименты. А их в целом по стране накопилось уже 11 млрд рублей. Когда-то любившие друг друга люди разучилось договариваться не ради себя, а ради своих детей. Все, что происходит в таких ситуациях, это бесконечное страдание детей. Суды зачастую становятся на сторону матерей. Должны быть четкие границы и законы, которые бы регулировали права и обязанности родителей. И дети должны иметь право жить и с мамой, и с папой. И я считаю правильным европейский опыт, когда один родитель увозит ребенка без согласия второго, то это называется киднеппинг. Нужно внести изменения в статью 156-ую Семейного кодекса, чтобы исключить единоличное право одного из родителей на возможность или запрет общения со вторым», -уверена Людмила Айвар.

Ранее чемпион Высшей лиги КВН Максим Бобков на пресс-конференции НСН рассказал, как несправедливым решением суда был лишен возможности общаться с дочерью.

