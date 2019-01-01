Чемпион КВН попросил общественность помочь в его борьбе за ребенка
Разводом заканчивается более 50% браков. Самый кризисный возрастной период для семьи — с 5 до 9 лет. При этом наличие 2 и более детей, согласно статистике, снижает вероятность развода. Однако это не панацея. Порой ни наличие детей, ни продолжительная совместная жизнь не способны удержать на плаву семейную лодку.
Актер, певец, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Утомленное солнце» Максим Бобков на пресс-конференции НСН указал, что его несправедливо лишили возможности общаться с дочерью.
«История моя долгая. В 2016-м году нам удалось заключить мировое соглашение, по которому несколько часов в неделю я мог видеть своего ребенка, хотя она живет в Туле. В мае 2017-года мать решила перебраться в США, там живет ее семья. Экс-супруга Татьяна и ее родственники принадлежат адвентистам седьмого дня, эта религия осуждает разводы. Но это, что называется, для матери было мёртвому припарки. Мне отказали в праве проводить месяц в Москве с моей дочерью Настей, чтобы водить ее по театрам, паркам…Но в августе прошлого года меня обвинили в педофилии. И тут у меня, извините, забрало-то упало. Я подал в суд, чтобы определить место жительство ребенка. Я стал опасаться за ее жизнь, здоровье. Я проиграл суд, потому что, в том числе, были представлены подложные документы. Но на судью это не произвело никакого впечатления. И я понял, что могу бороться только через огласку, через СМИ», - рассказал Максим Бобков.
Актер и комик заявил, что готов предоставить все документы, которые доказывают некомпетентность судьи, которая принимала решения относительно его общения с ребенком. Максим Бобков признался, что для него нет ничего хуже, чем предательство собственной дочери. А невозможность общаться с Настей по настоянию ее матери Бобков называет именно так.
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