Чемпион КВН попросил общественность помочь в его борьбе за ребенка

«История моя долгая. В 2016-м году нам удалось заключить мировое соглашение, по которому несколько часов в неделю я мог видеть своего ребенка, хотя она живет в Туле. В мае 2017-года мать решила перебраться в США, там живет ее семья. Экс-супруга Татьяна и ее родственники принадлежат адвентистам седьмого дня, эта религия осуждает разводы. Но это, что называется, для матери было мёртвому припарки. Мне отказали в праве проводить месяц в Москве с моей дочерью Настей, чтобы водить ее по театрам, паркам…Но в августе прошлого года меня обвинили в педофилии. И тут у меня, извините, забрало-то упало. Я подал в суд, чтобы определить место жительство ребенка. Я стал опасаться за ее жизнь, здоровье. Я проиграл суд, потому что, в том числе, были представлены подложные документы. Но на судью это не произвело никакого впечатления. И я понял, что могу бороться только через огласку, через СМИ», - рассказал Максим Бобков.

Актер и комик заявил, что готов предоставить все документы, которые доказывают некомпетентность судьи, которая принимала решения относительно его общения с ребенком. Максим Бобков признался, что для него нет ничего хуже, чем предательство собственной дочери. А невозможность общаться с Настей по настоянию ее матери Бобков называет именно так.



