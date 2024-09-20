24.09.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академик РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Гепатит: Новые способы победить болезнь»

Заболеваемость вирусным гепатитом С в России за год выросла на 26%. В 2023 году в России как впервые установленный диагноз острый вирусный гепатит выявлен у 5 770 человек. Это следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году". Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 3,93 случаев, что не превышает средние многолетние значения, но выше заболеваемости прошлого года на 43,4%.

Врачи бьют тревогу и ищут новые способы победы над болезнью. В августе этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» выделяется федеральная программа по борьбе с хроническими гепатитами. Это не случайно: Россия входит в десятку стран, где широко распространены гепатиты В и С. Официально у нас сейчас около 600-700 тыс. человек, зараженных вирусом гепатита С, но на самом деле их может быть в 4-5 раз больше: инфекция долгое время протекает скрыто, а потому диагноз часто ставится случайно, например, когда пациента готовят к плановой операции.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Действительно ли сегодня острая ситуация с гепатитом в России?

Можно ли вылечить гепатит?

Что делать пациенту, узнавшему о том, что у него – гепатит В или С?

Какова сегодня выявляемость болезни?

Как обстоят дела с лечением гепатитов?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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