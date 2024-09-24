Онищенко заявил о повышении уровня диагностики гепатита в мире

Уровень диагностики и лечения гепатитов В и С вырос, к 2030 году стоит цель лечить 80% людей, живущих с этими заболеваниями. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«К 2030 году стоит цель лечения 80% людей, живущих с гепатитом С и В. Это входит в цели развития тысячелетия, они подписаны нашей страной и приняты в ООН. Также есть данные о небольшом, но последовательном улучшении показателя охвата диагностики и лечения гепатитов. Так, показатель диагностики гепатита В вырос с 10 до 13%, показать лечения с 2% до 3%, а показатель диагностики гепатита С увеличился с 21 до 36% и лечение выросло с 13 до 20%», рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что гепатиты стоят на втором месте по смертности после туберкулеза, от них умирают более трех тысяч человек в день во всем мире.

