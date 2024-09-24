«Крым, Северная Осетия, Москва»: Онищенко назвал регионы-лидеры по острым гепатитам

Лидирующими регионами в России по острым гепатитам являются Крым, Северная Осетия, Москва. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«На ряду со снижем заболеваний острыми формами гепатитов В и С, в России продолжается регистрация высокого уровня новых случаев хронических форм гепатита. То есть может быть полгода инкубационный период. Всего в 2023 году у нас было зарегистрировано нарастающим итогом 58,9 тысяч случаев, а в 2022 – 43 тысячи. У нас есть регионы лидеры по этому заболеванию, по острым гепатитам. Это Крым, Северная Осетия, Москва, Санкт-Петербург и Ростов. Там заболеваемость на 100 тысяч населения превышала средний российский уровень», - рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что гепатиты стоят на втором месте по смертности после туберкулеза, от них умирают более трех тысяч человек в день во всем мире.

