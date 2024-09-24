«Современный дихлофос не опасен»: Онищенко об отравлении семьи из Красноярского края

Четверо детей умерли от отравления неизвестным токсичным веществом в селе Красная Сопка (Красноярский край). Родители пришли в сознание 23 сентября, сообщили в Минздрава региона. Во вторник, 24 сентября, СК сообщил, что в анализах семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Онищенко поставил такую версию под сомнение.

«Дихлофос - да, это очень серьезное средство. Пиретроиды или дихлофос, то есть инсектицидные средства сегодня применяют от насекомых, но для бытовых целей сегодняшний дихлофос изготавливается по-другому. С использованием тех веществ, которые опасны для членистоногих, но не вызывают отравление или гибель человека. Не думаю, что сохранились старые опасные дихлофосы, которые, по существу, были химическим оружием. Почему тогда со взрослыми все нормально? Тут явно что-то криминальное», - рассказал он.

Родители детей продолжают оставаться под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



