Онищенко объяснил, почему гепатит С называют «ласковым убийцей»

Инкубационный период гепатита С длится от нескольких недель до полугода, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

Наибольшую опасность для людей представляет гепатит С, который называют «ласковым убийцей» за его длинный инкубационный период и большую вариативность его проявлений. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Гепатит С – это чистый антропоноз, то есть им болеют только люди. Он еще носит литературное название «ласковый убийца». Почему? У него «клиника» вариативная, он может по-разному себя проявлять. Инкубационный период у него от нескольких недель до полугода. Поэтому в диагностике это достаточно трудное заболевание. Тем более у нас в медицинской практике и во всем мире очень часто используются препараты крови, это и прямое переливание крови, это и изготовление препаратов из крови», - рассказал он.

Ранее стало известно, что Минздрав расширил программу профилактических медицинских осмотров в России, теперь в профилактический медосмотр включено исследование на антитела к гепатиту С россиян от 25 лет один раз в 10 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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