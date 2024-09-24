Онищенко объяснил, почему гепатит С называют «ласковым убийцей»

«Гепатит С – это чистый антропоноз, то есть им болеют только люди. Он еще носит литературное название «ласковый убийца». Почему? У него «клиника» вариативная, он может по-разному себя проявлять. Инкубационный период у него от нескольких недель до полугода. Поэтому в диагностике это достаточно трудное заболевание. Тем более у нас в медицинской практике и во всем мире очень часто используются препараты крови, это и прямое переливание крови, это и изготовление препаратов из крови», - рассказал он.

Ранее стало известно, что Минздрав расширил программу профилактических медицинских осмотров в России, теперь в профилактический медосмотр включено исследование на антитела к гепатиту С россиян от 25 лет один раз в 10 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

