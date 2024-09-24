Онищенко: Гепатиты уносят более трех тысяч жизней в мире ежедневно

Гепатиты стоят на втором месте по смертности после туберкулеза, от них умирают более трех тысяч человек в день во всем мире. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«В апреле этого года ВОЗ опубликовал заявление, что вирусные гепатиты ежедневно уносят жизни трех тысяч пятисот человек. Гепатиты занимают второе место в мире среди инфекционных заболеваний, от которых умирает наибольшее число людей. На их долю приходится один миллион 300 тысяч смертей в год. Они стоят на втором месте после туберкулеза. Гепатиты — это не однородное заболевание. Еще есть гепатиты, до которых мы не добрались. При этом в мире еще есть два десятка стран, где медицина на таком низком уровне, что не может диагностировать эти заболевания», - рассказал Онищенко.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, почему гепатит С называют «ласковым убийцей».

