8.07.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Финал ЕВРО-2020. Прогнозы итогов турнира и судьба тренера нашей сборной»

Уже 6 июля определились первые финалисты Чемпионата Европы по футболу. Сборная Италии обыграла испанских футболистов по серии пенальти со счётом 4:2. А 7 июля определится и второй финалист турнира в вечернем матче Англия-Дания. Сам же финал состоится в Англии на стадионе «Уэмбли» в воскресенье 11 июля в 21:00. Выше всего букмекеры оценивают шансы на победу у сборной Италии, на втором месте в их рейтинге Англия и на третьем – Дания. Российская же сборная, не смотря на высокую зарплату главного тренера, не смогла даже выйти из группы и в настоящее время до сих пор неизвестна его судьба: останется он на своём посту или будет заменён.

В ходе пресс-конференции её участники дадут прогнозы на финал Чемионата Европы по футболу и оценят альтернативы действующему главному тренеру нашей сборной – Станиславу Черчесову.

Участники пресс-конференции:

Бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили;

Заслуженный мастер спорта СССР, футболист Владимир Пономарев;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

