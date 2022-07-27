28.07.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Фейки и треш-стримы: создадут ли в России черный список блогеров?»

Пока главный радиочастотный центр Роскомнадзора готов заплатить 60 миллионов рублей разработчику, способному создать IT-систему для борьбы с распространением фейков в интернете, в Госдуме предлагают создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев. Создаются ассоциации блогеров, которые предлагают найти способы решения самых популярных проблем блогерской индустрии, например, как легализовать блогерский бизнес, официально регулировать контент и права на авторство. Напомним, что с 5 марта в РФ начал действовать закон о фейках про действия российских военных. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.





В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как и кем сегодня контролируется блогерская деятельность?

Реально ли на законодательном уровне создать «черные» списки блогеров?

Кто может попасть в «черный» список блогеров?

Какое влияние блогеры оказывают в информационных войнах?

На какой контент блогер не имеет право в интернете?

Насколько эффективно работает закон о борьбе с фейками?





Участники пресс-конференции:



Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов;

Президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

