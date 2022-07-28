Вице-спикер ГД Чернышов увидел пиар в «черных списках» треш-стримеров
Есть примеры, когда те или иные ограничения действуют, как реклама, сказал НСН вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
При создании различных черных списков нужно быть аккуратными, чтобы не создавать рекламу нежелательным товарищам, заявил в пресс-центре НСН вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.
«С одной стороны, черные списки – карательная история. Блогеров из этих списков не будут приглашать на какие-то мероприятия, финансируемые из бюджета или благотворительные, но разного рода идиотов, которые ведут себя непотребно, и так не приглашают. С другой стороны – это будет реклама. Они скажут: «нас включили в черный список, начнут радоваться». Мы такие истории проходили, когда те или иные ограничения действуют, как реклама. В этом вопросе надо быть аккуратными, чтобы не создавать рекламу таким товарищам», - сказал Чернышов.
Ранее Роскомнадзор заявил, что готов заплатить 60 миллионов рублей разработчику, способному создать IT-систему для борьбы с распространением фейков в интернете.
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