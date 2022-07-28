Вице-спикер ГД Чернышов увидел пиар в «черных списках» треш-стримеров

При создании различных черных списков нужно быть аккуратными, чтобы не создавать рекламу нежелательным товарищам, заявил в пресс-центре НСН вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.