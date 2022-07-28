«Больше миллиона»: Названо число блогеров в России
Больше тысячи человек имеют в социальных сетях более миллиона подписчиков, сказала эксперт Ольга Берек.
С марта 37% блогеров бросили заниматься своими социальными сетями, потому что их патриотический контент начали блокировать, заявил президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН.
Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.
«В России от 2 до 5 тысяч подписчиков имеют 755 тысяч блогеров, от 5 до 10 – 300 тысяч блогеров, от 10 до 100 тысяч - 255 тысяч блогеров, от 100 тысяч до 1 миллиона подписчиков у 18,5 тысяч блогеров и блогеров-миллионников больше тысячи человек», - сказал Берек.
Сколько из них треш-стримеров она затруднилась ответить, но призвала создать четкие критерии их определения.
«Как решить вопрос с регулировкой треш-контента? Есть механизм – создают аккаунт в сети, сеть его блокирует за запрещенный контент и больше не дает ему зарегистрироваться. В марте мы столкнулись с блокировкой наших блогеров, которые выступали в поддержку России, помогали своей аудитории справиться психологически. В итоге 37% бросили заниматься блогерством», - сказала Ольга Берек.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в эфире НСН, что создание черных список блогеров может сделать им дополнительную рекламу.
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