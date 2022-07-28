«Больше миллиона»: Названо число блогеров в России

Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.

«В России от 2 до 5 тысяч подписчиков имеют 755 тысяч блогеров, от 5 до 10 – 300 тысяч блогеров, от 10 до 100 тысяч - 255 тысяч блогеров, от 100 тысяч до 1 миллиона подписчиков у 18,5 тысяч блогеров и блогеров-миллионников больше тысячи человек», - сказал Берек.

Сколько из них треш-стримеров она затруднилась ответить, но призвала создать четкие критерии их определения.